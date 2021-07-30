В СКО наблюдается снижение общеуголовных преступлений

«Добивайся всего самостоятельно!» — эта фраза — жизненное кредо Николая Попова. Услышал ее он еще будучи молодым следователем Жамбылского района от своего старшего наставника. Отпечаталась в памяти. Эти три слова помогли ему добраться до сегодняшнего положения. Сейчас Николай — старший следователь по особо важным делам. Он ежедневно распутывает самые громкие и резонансные дела региона.

Николай Попов, старший следователь ДП по особо важным делам СКО:



— Наиболее важным значением является осмотр места происшествия, потому что именно от него уже будет зависеть судьба уголовного дела. Поэтому необходимо качественно и грамотно провести осмотр, чтобы не были упущены какие-то малейшие факты, которые в дальнейшем могут иметь огромное доказательственное значение.

После осмотра вещественных доказательств, Николай приступает к допросу подозреваемых. Здесь главное — читать своего собеседника, в помощь идут навыки психологии, говорит полицейский. На дальнейших этапах расследования работа требует особой внимательности к деталям, а еще важна логика, ведь на кону стоит человеческая жизнь. Вне зависимости от тяжести преступлений мужчина сопереживает каждому делу. Однако, особой жестокостью запомнился случай из 2017-го.

Николай Попов, старший следователь ДП по особо важным делам СКО:



— Я выезжал на убийство в район, где жительницей было совершено убийство своей новорожденной внучки. Данное преступление просто поражает своей жестокостью и способом совершения, потому что женщина поместила ребенка в печь, в котел отопления.

Вот уже 20 лет Николай находится на страже закона, 9 из них проработал в районе. Там раскрывал кражи, сейчас расследует преступления против личности, то есть убийства и насилие. К слову, в регионе наблюдается спад подобных правонарушений почти на 9%. В общем, за первое полугодие идет снижение общеуголовных преступлений по сравнению с 2020-ым. Львиную долю из них, а это почти 60%, составляют кражи. В особенности, в нашей области распространено скотокрадство.

Руслан Назаров, заместитель начальника ДП СКО:



— В этом году ярким примером является задержание группы из числа жителей Акмолинской и нашей области, которые совершили кражу 30 голов лошадей в Уалихановском районе. В настоящее время преступники задержаны. Дело направлено в суд.



Также стражи порядка отмечают рост сетевых афёр и наркопреступлений. К примеру, за последние 6 месяцев на территории области выявили 329 фактов интернет-мошенничеств и накрыли 3 нарколаборатории.

Гюзель Закария