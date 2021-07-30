С начала сезона в Петропавловске совершено 45 краж велосипедов

Правоохранительные органы

22:25 30 Июля 2021

Украли велосипед из подъезда одной из пятиэтажек. Преступление произошло в доме по улице Интернациональной. Потерпевший обнаружил кражу только вечером и сразу обратился в полицию. Стражи порядка изучили видео с ближайших камер видеонаблюдения, вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний житель Рабочего поселка. Он пояснил, что в нетрезвом состоянии возвращался домой через центр города.

задержанный:

— Увидел открытый подъезд. Там были велики. Я зашел, взял, тот, который был не зацеплен, свободный он был.

Мужчина решил взять его покататься и в итоге оставил у себя. Утром его задержали полицейские.

Асет Мукушев, следователь второго отдела полиции УП г.Петропавловска:

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий был изобличен и задержан 26-летний житель Петропавловска. В настоящее время данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований второго отдела полиции УП города Петропавловска по части 1 статьи 188 Уголовного кодекса РК «Кража». Похищенный велосипед возвращен владельцу.

Полицейские напоминают, велосезон в самом разгаре. Велосипед — довольно дорогостоящее спортивное имущество. Его кража может ощутимо «ударить» по семейному бюджету, и, конечно же, вызвать очень большое огорчение самого юного владельца. Стражи порядка призывают всех любителей двухколесного транспорта не оставлять без присмотра у магазинов, во дворах и в подъездах. Важно использовать качественные противоугонные приспособления, желательно в зоне обзора камер видеонаблюдения, знать марку и серийный номер своего велосипеда. В случае кражи немедленно обращаться в полицию. К слову, с начала года в Петропавловске зарегистрировали 45 краж велосипедов. Половину из них раскрыли.

Диана Салихова

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