Первый заместитель акима СКО подписал график ликвидации несанкционированных свалок

Работники «Коммунхоза» вышли на тропу борьбы со свалкой в микрорайоне «Кирпичный». Авторы этой «живописной картины» — те из его жителей, кто ставить контейнеры и платить за вывоз мусора не хотят. Отсюда и залежи пластика, целлофановых пакетов и прочих бытовых отходов. Кстати, такую красоту в Петропавловске можно встретить не только здесь.

Олег Гаврилов, главный специалист сектора автомобильных дорог отдела ЖКХ г.Петропавловска:



— Это в основном районы Рабочего поселка, Хромзавода, по улицам Жукова и Пушкина. На той неделе были ликвидированы две свалки за Рабочим поселком по объездной дороге, где новое кладбище находится. Нужно проводить рейдовые мероприятия совместно с полицейской службой, департаментом экологии, потому здесь уже неоднократно эти свалки появляются.

Экологи считают иначе. Наталья Аржанникова рассказала, что задача ведомства — выявить свалку и подтвердить, что она есть, но, никак не беседовать с жителями.

Наталья Аржанникова, главный специалист департамента экологии по СКО:



— Местные исполнительные органы должны проводить эту работу, потому что в последующем они убирают. 12 июля был подписан график первым заместителем акима Маратом Тасмаганбетовым, чтобы до середины августа ликвидировать все несанкционированные места размещения отходов.



В области 249 несанкционированных свалок, в Петропавловске их 63. Специалисты «Коммунхоза» наведут порядок в 46 подобных точках областного центра. Находят места, которые отражают отсутствие культуры у некоторых североказахстанцев, с помощью спутниковых снимков.

Дарья Пышмынцева