Падёж КРС зафиксировали в Уалихановском районе

И такая хромота наблюдалась у всех погибших телят. Симптомы под копирку. Скот «косит» болезнь — это жители села Мортык поняли сразу.

Бахытгуль Рамазанова, жительница с.Мортык, Уалихановский район:



— Есть люди, у которых подохло даже по три. Начали болеть с начала июля. После одна корова сдохла, вторая. Начали опухать ноги у них. Начинают хромать. Полдня и всё, умирает. Я начала бить тревогу, звонить ветеринарам. Прошло 1,5 недели и один за одним начали, 8 телят сдохло.



На 30 июля, сельчане насчитали 16 погибших телят, болеют ещё 4. Но эти цифры отличаются от тех, что предоставляет областное управление ветеринарии. Там официально зарегистрирована смерть 7 телят.

Кайырлы Казанов, руководитель отдела управления ветеринарии СКО:



— Ветеринарной службой было проведено обследование. Диагноз не установлен. Патологический материал для направления в лабораторию не был отобран, потому что трупы находились на стадии разложения. Трупы собраны и уничтожены путём сжигания. На месте обнаружения трупов проведена дезинфекция



Патологический материал отбирают максимум на 3-ий час после смерти. Когда специалисты приехали, трупы уже разлагались. Потому лабораторно диагноз не выявили. Но визуальный осмотр и симптомы указывают на эмфизематозный карбункул, сокращённо эмкар. Хромота, отёк и быстрая гибель. Молодняк от этой болезни защищает материнское молоко, а взрослые особи вырабатывают естественный иммунитет. В зоне риска незащищённая прослойка — телята в возрасте от 3 месяцев до 3 лет.

Самат Жагапаров, и.о. руководителя ветеринарной станции Уалихановского района:



— 23 числа ветврачом была проведена вакцинация поголовья. Вакцинация была проведена против эмфизематозного карбункула в количестве 420 голов от 3 месяцев до 4 лет. Заразились в основном это происходит в жаркую погоду, в засушливый период времени. В почве всё это находится.



По информации районной ветстанции, в Мортыке погибли 12 голов, ещё трое болеют. Жители села, чей скот «скосила» болезнь, надеются получить выплаты. Но для начала нужно лабораторно установить диагноз. Для этого, на месте работают ветеринары, проводят ежедневный мониторинг.

Айгерим Мукашева