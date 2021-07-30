Касым-Жомарт Токаев провел встречу с делегацией Аризонского университета

Важное за неделю

22:26 30 Июля 2021

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с делегацией Аризонского университета, сообщает Акорда. В режиме видеоконференцсвязи стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества между зарубежным вузом и отечественными. Президент страны полагает, что расширение контактов с ведущими мировыми вузами увеличит академический и исследовательский потенциал казахстанских университетов. В высших учебных заведениях регионов разработают совместные образовательные программы для сотрудничества с Аризонским университетом. Его представители уже посетили ряд отечественных вузов. Сейчас в качестве стратегического партнера они рассматривают Kozybayev University.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

— За последние двадцать лет наша страна активизировала международное сотрудничество в сфере высшего образования. Партнерские отношения между Казахстаном и США охватывают множество областей деятельности. Особенно важно сотрудничество в областях научных исследований и обмена студентов и преподавателей

Дарья Пышмынцева

Читайте также

В Соколовском лесном хозяйстве заготовят для жителей СКО 100 тысяч кубов древесины
В СКО в 2021 году чистой питьевой водой обеспечат более 3 тысяч домов
Когда все сёла СКО будут подключены к центральному водоснабжению
Представители Аризонского университета побывали в Петропавловске
В СКО строится современная птицефабрика
Аким СКО рассказал о планах на ближайшую пятилетку
25 июля состоятся выборы акимов сельских округов
Депутаты Мажилиса Парламента РК прибыли в СК
Депутаты Сената Парламента РК посетили район М. Жумабаева
Проблемы дорог и сотовой связи обсудили на приёме граждан акима области
К.Аксакалов поручил рассмотреть персональную ответственность акимов некоторых районов
Сельскохозяйственная ярмарка прошла в Аккайынском районе