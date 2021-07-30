Больше всего права потребителей нарушаются в розничной торговле

Покупатель всегда прав — простое правило, которое помогает многим субъектам бизнеса избежать конфликтов. Открываются двери судебных разбирательств обычно для тех, кто его не придерживается. Чаще всего права потребителей нарушаются в розничной торговле. Жалуются здесь на качество, безопасность, обмен и возврат товара. Кстати с последним, североказахстанцы стали сталкиваться чаще. Кому-то за некачественный продукт деньги отдали, а кто-то добиться справедливости так и не смог.

— Я купила макароны в соседнем магазине. Принесла домой, а там как будто всё смешано, отходы. Понесла, но вернуть мне — не вернули.



— Я, вот, покупала яйца у частников на голубом рынке. Когда пришла домой и поставила варить, я увидела, что они не свежие. Сходила, у меня приняли. Вернула и те, которые сварила.



— Купила сыр, а он испорченный. Сдала, предъявила чек и товар приняли.



Обменять некачественный товар или отдать за него деньги продавец обязан в течение 30-ти календарных дней. В ином случае необходимо обратиться в департамент по защите прав потребителей. Туда за 6 месяцев уже поступило больше 130-ти жалоб, 80 из них в электронном формате. Динамика обращений остаётся высокой и стабильной, отмечают в ведомстве.

Надежда Дубовая, председатель Северо-Казахстанского общественного объединения «Ассоциация защиты прав потребителей и предпринимателей»:



— По цифровой и бытовой технике до июля месяца — 42% было обращений. Услуги подряда по изготовлению продажи мебели — 20%. Одежда и обувь — где-то 22% и услуги по проведению банкетов и мероприятий — 17%.



За этот же период успели рассмотреть 50 жалоб, 30 из них пришлось решать в судебном порядке. Недобросовестные предприниматели, как показала практика, пользуются преимуществами моратория на проверки. Условия, которые должны были действовать на улучшение уровня работы малого бизнеса, им на руку. Однако, ответственность в порядке гражданского судопроизводства никто не отменял, рассказывают в департаменте.

Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— Большую помощь в защите прав потребителей оказывают субъекты досудебного регулирования потребительских споров, в том числе общественные объединения защиты прав потребителей.



Приём граждан по вопросам прав потребителей проводят каждую пятницу на втором этаже торгового рынка «Тайга». Обратиться можно и удалённо: через Telegram-bot или единую информационную систему e-tutynushy.kz. В целом, ежемесячно сюда поступают больше 10-ти жалоб.

Жанель Бисенбаева