В «Кызылжар су» отчитались о проделанной работе за первое полугодие

Промыли 32 километра канализационных систем, отремонтировали 65 колодцев, заменили 16 пожарных гидрантов. За счет собственных средств произвели капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей. В товариществе делают основной упор на модернизацию оборудования, чтобы в первую очередь остановить износ сетей и снизить технические потери воды, Всё выше перечисленное — это итоги работы за первое полугодие 2021-го.

Женис Султанов, директор ТОО «Кызылжар су»:



— За последние годы на предприятии произведен большой объем работ по реконструкции и обновлению основных средств, в том числе: обновлено насосное оборудование ПНС — 49 штук, обновлено насосное оборудование КНС — 15 шт, произведена реконструкция насосной станции 2-го подъема, произведена замена сетей общей протяженностью — 118,3 км, в том числе водопроводных — 77,5 км, канализационных — 40,8 км. Также по статье «Ремонт» будут продолжаться плановые ремонтные работы на общую сумму 168 млн.тенге.



Затронули здесь и наболевший вопрос всех горожан — выбросы сероводорода. Ситуацию пообещали решить. Очистят водоёмы с помощью микроводоросли хлореллы.

Женис Султанов, директор ТОО «Кызылжар су»:



— В этом году принято решение о приобретении услуги по созданию дополнительной стадии биологической очистки сточных вод в объеме водоёма накопителя «Биопруд». Заключен договор с ТОО «Научно-технологический центр воды» на 111 млн. 256 тыс. тенге и в 2021 году будут выполнены работы по очистке накопителя на сумму 25 млн.878 тыс.тенге. Это в дальнейшем должно обеспечить выбросы сероводорода в пределах нормы.



Также в «Кызылжар су» отметили, что особое внимание уделяют и восстановлению дорог после ремонтных работ. За полгода коммунальщики за собой уложили 1800 кв. м дорожного полотна в 20 местах города.

Арман Саутов, исполнительный директор ТОО «Кызылжар су»:



— У нас ведутся работы по асфальтному покрытию, который мы за зимний период где-то нарушили. На сегодня порядка 2000 кв. м мы уже восстановили. Эти работы еще продолжаются, потому что есть и определенный объем работ, который мы выполняем.

Сейчас на водообеспечивающем предприятии готовятся к зимнему периоду. Масштабные работы запланированы на август и сентябрь, сейчас закупают необходимое оборудование.

Гюзель Закария