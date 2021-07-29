ТОО «Радуга» в рамках ГЧП ремонтирует школу в с.Бесколь

К ремонту в Бескольской школе-колледже приступили в июне. Пока выполнили меньше половины от запланированного. Говорят, к 1 сентября всё успеют. Ремонт идёт на 2 тысячах квадратных метрах. Таких работ стены здания не видели никогда. А открыли школу больше полувека назад, спасались текущим ремонтом. Состояние учебного заведения было плачевным, говорят инвесторы.

Пётр Шарапаев, исполнительный директор ТОО «Радуга»:



— В этом году по грубым подсчётам будет освоено 270 млн тенге. Основные работы, которые провели: капитальный ремонт отопления, это около 50 млн, подвод электрических сетей, ограждение территории.



В этом учебном году ожидают не меньше 900 детей. Учебных аудиторий не хватает. Потому пристройку 80-ых годов решили капитально отремонтировать и разместить на двух этажах младшеклассников, а трётий отдать под интернат.

А это помещение для столовой. Раньше её в школе практически не было, перекусывали, где придётся. В этом учебном году детей встретит просторная столовая со своей кухней. Оборудование для готовки уже завезли. Преобразится и спортзал. Он давно требовал капитального ремонта. Вместо старого пола будет паркет, предназначенный для занятий спортом. Меняют напольное покрытие и в классах. Для них же собирают новую мебель. Скоро завезут технику и электронику. Всё это школа безвозмездно получает в рамках государственно-частного партнёрства.



Пётр Шарапаев, исполнительный директор ТОО «Радуга»:



— Компания «Радуга» — это более 1,5 тысяч человек. Возникла необходимость обучать школьников. Мы пробовали разные варианты, в том числе и учебно-производственные комбинаты. Пробовали по дуальному обучению сотрудничать с колледжами. Но видели, что приходится фактически обучать на месте на предприятии.



Так пришла идея открыть свой колледж, где минимум теории, а 80% времени — практика на производстве. Обучение длится 2 года и 10 месяцев.



Татьяна Мишкина, генеральный директор ТОО «Бескольская школа-колледж», Кызылжарский район:



— Ребята во время производственных практик получают компенсационную выплату от предприятия в размере не менее стипендии. Срок обучения в дуальной системе входит в трудовой стаж. Кроме того, 100% ребят будут трудоустроены. Это мы гарантируем.



В прошлом году набрали 20 выпускников 11-ых классов. Но цель изначально была обучать 9-классников. К этому пришли в текущем году, получили сертификат. Общеобразовательные предметы студенты будут изучать на базе школы, что выгодно инвестору. В этом году в колледж примут 25 человек. Уже поступило 23 заявки от школьников Бесколя, Петропавловска и ближайших сёл. Выпускники колледжа получат квалификацию «оператор станков с программным управлением». То есть они смогут обслуживать промышленное оборудование большинства предприятий области.

Айгерим Мукашева