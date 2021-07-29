СКО отмечает своё 85-летие

85 лет назад огромную территорию Карагандинской области решили разделить на два региона. Причина, скорей всего, в масштабах, которые осилить в то время было нелегко. Об этом писали и в газете. Её архивисты много лет использовали за основу различных работ. Годы пятилеток, развитие коллективизации, подъем сельского хозяйства, без трагических событий также не обошлось — массовые политические репрессии, голод и ВОВ. Всё это отпечаталось в страницах истории северных ворот нашей страны.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:



— Поднимая документы, мы видим, как шёл рост нашей области. Большие поля, освоение целины, как молодёжь приезжала на целину. В первые годы было организовано 19 совхозов. 18 тысяч молодых людей приехали к нам из Москвы, бывших стран Союза, из Алматы тоже приезжали.



В 60 -70-ые годы развивается оборонная промышленность. Спустя десятилетие спад советской экономики, которая на то время уже полностью изжила себя. А уже после открываются страницы истории Независимости Казахстана. Путь его для образовавшейся страны был нелёгким. До 30-ти % упало производство, банкротство предприятий и как следствие — около 2 млн. безработных.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:



— Каждый этап развития нашей страны — это этап развития нашей области. 08.21 Население, несмотря на сложный период, поверила программам, которые предложил Елбасы, а именно «Стратегии -2030». И постепенно идёт подъём нашей страны.



История северного края нашей страны начинается далеко не в 36-ые 20-ого века. Зарождалась она еще в каменном и продолжилась в энеолите. Кстати, он и прославил на весь мир наш регион. 5,5 тысяч лет назад впервые приручили лошадь. Случилось это в Ботае Айыртауского района, где учёные и нашли следы упряжи, рассказывает заслуженный деятель страны Серик Негимов.

Серик Негимов, заслуженный деятель РК:



— Обширная работа проходила на четырёх стоянках полукочевых сообществ. Анализ позволил учёным обнаружить сразу три серии свидетельств приручения лошади. Наиболее интересной работой стало исследование остатков глиняной посуды. Там обнаружили продукты разложения молекул жирных кислот, характерных для конского молока.

Нашли в северном регионе и погребальный комплекс эпохи Золотой Орды. Открытие, сделанное в долине реки Селеты Уалихановского района, стало сенсационным. В Кызыл Обе, по мнению учёных, захоронены представители правящего дома чингизидов из династии Джучи хана.

Жанель Бисенбаева