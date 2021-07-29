Пристройка гипермаркета загорелась в Петропавловке

ДЧС

22:22 29 Июля 2021

В социальных сетях появились видео очевидцев с информацией о пожаре в гипермаркете «Семейный». По данным пресс-службы профильного ведомства, сообщение о ЧС поступило на пульт огнеборцев в 8 часов вечера. В считанные минуты на место происшествия прибыли подразделения 5-ти пожарных частей, это 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Свои силы они сосредоточили на тушении одноэтажной пристройки гипермаркета, в которой хранилась различная тара. Спасатели эвакуировали 200 человек. Общая площадь пожара составила 45 кв. м. На его ликвидацию ушло меньше часа. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Дарья Пышмынцева

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