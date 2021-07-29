Истощенным животным Мангистауской области помогают североказахстанцы

Общество

22:17 29 Июля 2021

Это произошло пару недель назад в Мангистауской области. Вместо корма верблюды едят картон. Как оказалось, питаются им не только пустынные животные, но и лошади. Кормить скот больше нечем, объясняют местные жители. Причина всему — высохшие пастбища. Кадры не оставили равнодушными многих казахстанцев. Не осталась в стороне и наша область.

Касымхан кажы Исаев, главный имам центральной мечети «Кызылжар»:

— Накануне Курбан айта по инициативе председателя духовного управления мусульман страны мы организовали благотворительную акцию «В беде страна вместе». В ней приняли участие все представители мечетей.

Кто-то продавал корма по сниженным ценам, а некоторые и вовсе отдавали их бесплатно. Представители духовного управления мусульман Казахстана решили помочь истощенным животным. Так, казахстанцы за несколько недель собрали более 6 млн тенге. Более 300 тысяч в Мангистаускую область отправили жители северного региона. На них уже закупили 7 тысяч тонн сена. Помогать животным будут и дальше.

Касымхан кажы Исаев, главный имам центральной мечети «Кызылжар»:

— Эти деньги мы собрали за несколько дней. Будем дальше собирать и отправлять. Помочь бедным животным может каждый желающий. Сейчас сделать это можно удалённо — переводом. Для этого нужно войти в раздел «Благотворительность» и выбрать пункт «Зекет қайырымдылық қоры.

Помогает духовное управление и нуждающимся людям. Скоро представители запустят акцию «Дорога в школу». Учащимся передадут принадлежности и форму.

Жанель Бисенбаева

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