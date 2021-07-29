Исторические средневековые бои проводят в Петропавловске

Владимир занимается таким необычным видом деятельности уже 10 лет. За это время он сменил 6 боевых комплектов экипировки. Многие из них пришли в негодность после боев. Такие комплекты изготавливаются индивидуально под каждого участника команды. В среднем весят они до 30 кг, не считая оружия. Некоторое, кстати, Владимир изготавливает самостоятельно. А также шьет одежду под броню. Остальную экипировку приходится заказывать из других городов.

Диана Салихова, корреспондент:



— Шлем — самая важная часть доспехов. Это — реконструкция эпохи Золотой орды. Защита головы состоит из нескольких частей: стальной купол, кольчужная бармица, скрытая защита лица и шеи и мягкий подшлемник. Крепится шлем к голове ремнями. Выполнялся этот экземпляр около месяца. Он участвовал в чемпионате Азии и других фестивалях.



Самый популярный — «Кубок Динамо» в Москве. Команда «Temir Tumen» участвует в нем почти каждый год. Ребята стараются не пропускать фестивали и прославлять родной край. Для развития этого направления в Петропавловске Владимир подал заявку на участие в программе «Рухани жангыру».

Владимир Торопов, руководитель Петропавловского отделения клуба исторической реконструкции «Temir Tumen»:



— Мы решили через программу «Рухани жангыру» донести до людей наше понимание. Мы подали проект. И вошли в топ-20. Мы его защитили полностью, получили сертификаты. И сейчас вот хотим у нас в регионе популяризировать историческую реконструкцию, ремесленное мастерство и все с этим связанное. Потому что направлений очень много. И работы и интересов хватит на всех.



Фехтование, бои на мечах, стрельба из лука, конные бои, изготовление доспехов и оружия. Всему Владимир научился в разных уголках света. Что-то подглядывал у других мастеров, многое узнал на обучающих курсах. Теперь передает свои знания и умения молодому поколению. В его группе обучаются и дети. С 8 лет ребята могут участвовать в боях на мягком снаряжении. Травмоопасность минимальная, даже в стальных доспехах. В других боевых искусствах, говорит Владимир, шансы получить травму намного выше.



Владимир Торопов, руководитель Петропавловского отделения клуба исторической реконструкции «Temir Tumen»:



— Топоры, сабли — все это копии музейных экспанатов. Вот эта сабля у меня сейчас из Крымского музея. Она полностью закруглена, затуплена. Никаких колющих режущих кромок, чтобы не поранить ни себя, ни соперника. Но, при этом мы оставляем внешний вид, который соответствует историческому аналогу».



Дети участвуют в направлении «современный мечевой бой». Он проходит полностью в мягком снаряжении. По этому виду спорта также проходят турниры: чемпионаты мира, Азии и Европы. На них североказахстанские бойцы занимали призовые места. К слову, в рядах команды 30 человек, среди которых и мужчины, и женщины. В планах у них развивать этот зрелищный вид спорта в нашем регионе и прославить родной край во всем мире.

Диана Салихова