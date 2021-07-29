30 июля — международный день борьбы с торговлей людьми

Правоохранительные органы

22:21 29 Июля 2021

Парки, скверы и торговые дома. Полицейские и общественники посетили самые проходимые места Петропавловска. Рассказывали горожанам о проблеме торговли людьми. Вручали тематические буклеты, наклейки, памятки и плакаты с алгоритмами действий, а главное, контактными данными.

Татьяна Усманова, юрист общественного объединения «Центр поддержки женщин»:

— По данным ООН более 25 миллионов ежегодно становятся жертвами торговли людьми. К сожалению, это касается и нашей области. Но, мы очень активно работаем с департаментом полиции, с криминальной полицией по искоренению этого пагубного явления.

30 июля весь мир отмечает день борьбы с торговлей людьми. Практика показывает, что дельцы, занимающиеся этим видом криминала, все чаще используют интернет, особенно во время пандемии.

Азамат Кусаинов, заместитель начальника управления криминальной полиции ДП СКО:

— Департамент полиции совместно с акиматом СКО и «Центром поддержки женщин» в рамках этой работы в местах скопления людей организована раздача информационных буклетов с указанием телефонов и эмблемой в виде сердца, символизирующую глобальную инициативу по повышению осведомленности по борьбе с торговлей людьми и ее воздействием на общество.

Полицейские отмечают: важно понимать эту проблему, обговаривать ее с близкими людьми, соседями, знать нужные контакты. В случае опасности — необходимо сразу же сообщать о данных фактах в полицию. После беседы каждому вручили подарок — белую кружку с логотипами партнеров акции и телефоном доверия: «116-16».

Айгерим Мукашева

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