Обещали евростандарт, а по факту хибара. Аким СКО раскритиковал придорожный сервис

Начали заседание с кадровых перестановок. Аким области представил нового директора Палаты предпринимателей СКО Алибека Ашметова. А кресло руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений занял Мейрам Мендыбаев. К слову, он до 2018 года работал в нашем регионе. Кумар Аксакалов пожелал плодотворной работы и перешёл к повестке заседания. Или как он выразился позже: «самой болезненной теме». Речь шла о дорогах. Обсудили проблемные. Среди них — участок трассы «Челябинск-Новосибирск».

Куаныш Ескендиров, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:



— Все работы приостановлены. Подрядчик подал иск на увеличение стоимости работ и материалов. Так как проект более трех лет реализуется.



Проблемы возникли и с дорогой от Даута до Кишкенеколя. Работы затянули. 57 км завершат только в следующем году. Хотя могли и в текущем. Но в управлении автодорог приоритет почему-то отдали участку, который в ремонте нуждался не так сильно, в отличие от Уалихановского и Акжарского районов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Сколько лет уже говорим. Это же главный приоритет. Районный центр сколько лет уже сидит без дороги. Самая плохая дорога. Огромный райцентр и сёла, которые находятся дальше Кишкенеколя. Вы тратите деньги на то, чтобы обход делать вокруг Петропавловска. Ну что, мы бы не потерпели ещё несколько лет? Это же не совсем рационально.



Но механизм уже запущен. Кумар Аксакалов поручил разобраться, можно ли перенаправить средства на дорогу, которую на юге области уже заждались.

Говорили и о надзоре за ремонтом. 13 тысяч квадратных метров асфальта заменили в регионе в прошлом году. На этих участках специалисты выявили дефекты и нарушения.

Как правило, на дорогах проводили капитальный ремонт. Со средним ситуация сложнее. Закон позволяет сдавать участок без технического надзора. Иначе говоря, если подрядчик сделал средний ремонт, то дорогу никто проверять не обязан. Логично предположить, что качество из-за этой лазейки в законе может пострадать.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Но это же неправильно. На миллиарды идут ремонтные работы, технического надзора нет. Каждый год будем от 40 до 50 сёл, будем ремонтировать внутрипоселковые дороги. Договор должен быть заключён с акимами округов. Не с районами, а с акимами. На этот уровень надо выводить.

Понятно, что сельчане во главе с акимом округа самые заинтересованные люди. Им по этой дороге ездить, потому и за качеством полотна, и за ходом работ они проследят лучше. И технический надзор закажут. Это в идеале и в перспективе. А пока Кумар Аксакалов поручил районным акиматам заключить договор на технадзор, даже если ремонт проводят средний. Ещё одна проблема североказахстанских дорог, помимо недобросовестных подрядчиков, — большегрузы, которые перевозят свыше нормы. В борьбу с ними вступят современные технологии.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Установка камер, которые будут отслеживать и сразу взвешивать. Автоматически определять по цифровому путевому листу, откуда он направился и куда едет, мы заметно снизим количество желающих перегружать свои автомобили.



В рамках пилота автоматизированную станцию измерения установят на одном из участков СКО. Со временем оснастим все дороги, отмечает Кумар Аксакалов. А вот, когда мы придём к хорошему придорожному сервису, — вопрос со звёздочкой. В этом направлении практически ничего не делается, говорит аким области. И подтвердить его слова сможет каждый, кто хоть раз искал точку общепита или магазин вдоль североказахстанской дороги.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Понастроили хибар вдоль наших дорог, где полнейшая антисанитария, и гордятся, что пару туалетов там поставили. Нет ни одного нормального заведения, куда могли бы пассажиры сходить, вдоль дороги. Всё только одни разговоры, откровенно говоря. Руки совсем завязаны у вас?



Надежда, что ситуация изменится в этом году, крайне мала, если верить планам местного филиала «КазАвтоЖола». Фронт их работы на 2021-ый глава региона назвал мизерным и несоответствующим ожиданию людей. Одна из причин плохого придорожного сервиса — затянувшаяся партия в пинг-понг между «КазАвтоЖолом» и районными акиматами. Кто выдал землю, кто допустил бардак, и кто должен решать вопрос. Несколько лет ведомства перекладывают ответственность друг на друга. И задаются вопросом, что делать с объектами, землю для которых выдали десятилетия назад, но, с того времени там ничего не изменилось.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Мы все видим, что это не соответствует. Развалившееся помещение когда-то понадавали направо, налево. А теперь не могут убрать. Вот как давали, так и забирайте. Раз не работает в нормальном состоянии.



В области 10 таких полуразрушенных объектов вдоль трассы и около полусотни несоответствующих стандартам. Чтобы их не стало больше, нужно чётко прописать требования к арендатору и документально зафиксировать, что он должен построить и в какой срок.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Я помню, года два назад в районе М.Жумабаева предприниматели показывали красивые картинки, что они поставят на постах. Там был прямо евростандарт. А что в итоге? Очередную хижину попытались построить, которая близко даже не отвечает стандартам. А землю дали, теперь не могут забрать.



Получше обстановка с благоустройством в областном центре. В этом году новый асфальт постелют в 60 дворах города. В трёх уже пожаловались на некачественные работы. Один из подрядчиков в рамках гарантии недочеты устранил.

Айгерим Мукашева