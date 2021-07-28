На работу без опыта или как реализуется программа «Молодежная практика»

Так начинается день Дарихи Бердибековой. Она — социальный работник центра социальной поддержки лиц с инвалидностью. Ежедневно девушка помогает людям, координирует их по разным вопросам и в зависимости от проблемы обратившихся направляет их к юристу или психологу центра. Устроилась на эту должность после окончания учебного заведения с помощью государственной программы.

Дариха Бердибекова, социальный работник центра социальной поддержки лиц с инвалидностью «Ten Qogam»:



— Я пришла в центр занятости, консультант помогла мне, сказала, какие документы необходимо собрать для дальнейшего устройства на работу. Мне осталось подождать несколько дней после того, как направление подтвердили организации, я приступила к работе. Мне очень нравится эта работа, это мой первый опыт работы по специальности. Здесь очень дружный и опытный коллектив.

За полгода в рамках программы «Молодежная практика» рабочими местами обеспечены более 90 человек, к концу года в планах трудоустроить еще 45. В целом на реализацию проекта из государственного бюджета выделили порядка 59 млн тенге.

Гульмира Исмаилова, специалист центра занятости населения акимата г. Петропавловска:

— «Молодежная практика» — это официальное трудоустройство. Носит временный характер работы. Данный опыт заносится в трудовую книгу. С оплатой труда также отчисляются пенсионные, подоходные налоги и мед страхование. Молодежная практика длится не более 6 месяцев. Заработная плата составляет 72 920 тенге, то есть 25 МРП. Оплата труда производится из республиканского бюджета.



Получить первоначальный опыт — главная цель «Молодежной практики». Участвовать в программе могут лица не старше 29 лет в первые три года после окончания колледжа либо вуза. В центре занятости отмечают, что на рынке труда особым спросом пользуются специалисты рабочих профессий и педагоги.

Гюзель Закария