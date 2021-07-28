Крал велосипеды и прятал их на кладбище. Полицейские задержали жителя Уалихановского района.

Правоохранительные органы

23:24 28 Июля 2021

Крал велосипеды и прятал их на кладбище. Североказахстанские полицейские задержали жителя села Кишкенеколь Уалихановского района. 34-летний сельчанин подозревается сразу в 11-ти эпизодах хищения. Объединяет их неочевидность: кражи совершались поздно ночью и без свидетелей. Не оставлял воришка за собой и следов преступления, что осложняло работу криминалистов.

Подозреваемого стражи порядка разоблачили в промышленной зоне райцентра, неподалеку от не действующего кладбища. Там он и разбирал двухколёсный транспорт на запчасти, а аксессуары использовал на своем личном байке. К слову, ранее веловор не имел проблем с законом. Теперь кишкенекольцу грозит лишение свободы от 2 до 7-ми лет. Полицейские в свою очередь, просят североказахстанцев ответственно относиться к сохранности своего имущества; по возможности, запирать велосипеды в гаражи, использовать качественные противоугонные устройства, а в случае кражи — немедленно обращаться в дежурную часть по номеру «102».

Жанель Бисенбаева

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