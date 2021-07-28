Алексей Луценко оказался 32-м в групповой гонке в Токио

Спорт

23:12 28 Июля 2021

На Олимпийских играх в Токио завершилась индивидуальная велогонка среди мужчин. Дистанция составляла 44,2 км. Североказахстанец Алексей Луценко в итоговом зачёте занял 32 место.
К середине дистанции наш спортсмен отстал от лидера почти на 3 минуты. Отыграть такой гандикап Алексею не удалось. В итоге велогонщик на финише уступил победителю больше семи минут. Чемпионом гонки стал словенец Примож Роглич, который недавно сошел с престижного турнира «Тур де Франс» и неудачно провел групповую гонку в Токио. Кстати, в ней Луценко стал 21-м, финишировав с отставанием от победителя в 6 минут 20 секунд.

Диана Салихова

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