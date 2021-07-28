52 красных и 76 жёлтых статусов зафиксировали в приложении «Ашык»

То, что коронавирус не щадит даже детей, показывает статистика. За последние две недели ковидом заболели больше сотни ребят до 19 лет. С начала пандемии — 709. Кстати, болезнь у большинства протекает с симптомами. Если сравнивать с прошлым годом, ситуация плачевней. В стационарах, где раньше числились единицы зараженных детей, сейчас находятся более 20-ти. Среди молодых фиксируют и летальные случаи. Недавно от опасного вируса умер 25-летний парень.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима Северо-Казахстанской области:



— У нас, к сожалению, с июля месяца выросла смертность. Мы потеряли 15 человек. Люди разного возраста — пенсионеры, молодые и ребёнок есть. В зоне риска даже люди с хорошим иммунитетом.

В особой опасности и беременные женщины. За последние две недели коронавирусом заболели 20 будущих мам, 7 из них находились в крайне тяжёлом и критическом состоянии. Вывести из них удалось 6-ых человек. Осложняется ситуация тем, что пневмония у беременных выявляется на последних стадиях. Как заверяют врачи, женщины в положении адаптированы на поверхностное и усложнённое дыхание. Поэтому перепутать его с опасным заболеванием не так уж и трудно.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:



— Беременные сами бы хотели вакцинироваться. Но, к сожалению, они не входят в вакцинацию. Они заразились от тех, кто еще не привился.



Между тем, число привитых североказахстанцев превысило 190 тысяч человек, 68 % из которых прошли полный курс. Не исключены среди них и факты заражения. Так, с начала прививочной кампании коронавирусом заболели 290 вакцинированных. Болезнь у всех протекает в лёгкой и средней формах.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Всего за последние 7 дней у нас зарегистрировано 882 случая инфицированных. Установлено 1312 контактных лиц. Из них 290 имеют прививочный статус. Данные лица на домашний карантин не направлены, лабораторные исследования ПЦР не проводятся. Они находятся под медицинским наблюдением, и никто из них не заболел.

Тем не менее, к плохому сценарию в регионе готовы. На случай ухудшения ситуации развернут дополнительные1290 коек. Определили и резервный список врачей. Не допустят, по словам местных властей, и дефицита лекарств. Закуплены они в стабилизационном фонде на 257 млн. тенге. Стационары обеспечены двухмесячных запасом медикаментов.

Жанель Бисенбаева