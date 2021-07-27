Вопросы ГЧП обсудили в Палате предпринимателей СКО

Закон о государственно-частном партнёрстве сложный, экспертов по этой теме немного. Дать исчерпывающие ответы приехали представители казахстанского центра развития ГЧП. Встречу построили в формате диалога. Говорили о перспективах развития такого партнёрства. Беспокоило собравшихся, что в стране наблюдается спад по количеству заключённых договоров ГЧП.

Махаббат Исабекова, аналитик АО «Казахстанский центр ГЧП»:



— Но, я не думаю, что это плохой тренд. Наоборот, идёт естественный отбор. Потому что, набравшись опыта, акиматы и бизнесмены понимают, что ГЧП проекты — это не проекты, где можно быстро заработать. Это достаточно сложные, долгосрочные или среднесрочные проекты. Требуется довольно много усилий со стороны как государства, так и бизнеса.



Большая часть проектов сейчас направлена на сферу образования. Фокус на строительство и эксплуатацию школ. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству государства и бизнеса решаются проблемы трёхсменки, старых и ветхих школ, в которых давно не было ремонта. Это получает государство.

Махаббат Исабекова, аналитик АО «Казахстанский центр ГЧП»:



— Для бизнеса это гарантированные платежи со стороны республиканского бюджета в первую очередь. Потому что по школам есть механизм государственного образовательного заказа. За каждого ребенка бизнесмен получает определённые выплаты, в которые покрывают операционные затраты, т.е. зарплата учителей, обслуживающего персонала, коммунальные расходы, расходы на мебель и технику.



Только есть одно «но». При строительстве частных школ бизнесмену возместят около трети всех инвестзатрат, которые он вложил в возведение учебного заведения. Понятно, что предпринимателю такое партнёрство не выгодно. Потому проработали новый механизм «программного ГЧП». Он включает дополнительные гарантии и выплаты от местных исполнительных органов, помимо уже имеющихся республиканских.

Аслан Нурсеитов, руководитель отдела Палаты предпринимателей СКО:



— С момента принятия закона о ГЧП по СКО заключено 42 договора. С общей суммой привлечённых инвестиций 10,4 млрд тенге. При этом сумма возмещения составляет 9,3 млрд тенге. Из них выплачено уже 3,9 млрд тенге. В целом, инструмент ГЧП интересен для бизнеса. Есть определённая заинтересованность.



В Казахстане сейчас 153 проекта на стадии планирования. 8 из них разрабатывают в нашей области. Звучали на встрече и новые предложения. К примеру, модернизация системы освещение в школе. Если бизнесмен вложит средства в замену светильников на энергосберегающие, установку датчиков движения и прочего оборудования, экономия составит от 60 до 70%. Эти средства будут направлять инвестору и в течение 5-6 лет затраты полностью возместят. И подобных перспективных идей много, поле для реализации проектов ГЧП большое, заключили собравшиеся.

Айгерим Мукашева