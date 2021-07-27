В Петропавловске к отопительному сезону готовы более 200 многоэтажек

«Надо летом делать дело, чтоб зимой сидеть в тиши». Эта знаменитая фраза В. Маяковского точно описывает работу коммунальщиков. Каждое лето на протяжении почти 30 лет Сергей Данильчев вместе с бригадой готовит жилые дома и другие объекты к отопительному сезону. За эти годы видел немало аварий, но, сейчас, признаётся, их меньше. К примеру, пять лет назад проблемы возникали с каждой пятой многоэтажкой, сегодня такие случаи единичны.

Сергей Данильчев — директор фирмы «ЖИЛСПЕЦСЕРВИС»:



— Потому что председатели следят за системой отопления. В нынешнее время это редкость. Если дом обслуживается вовремя, то это редкость. Выявляем недостатки. Вчера у нас был такой случай. На ул. Парковой, 161 элеватор не выдержал, рвануло. Сегодня бригада должна приехать и отремонтировать. Все недостатки лучше выявить летом, чем зимой.



Об этом знают и жильцы дома по ул. Чайковского 17. Они своевременно сдают деньги на проверку нагревательной системы. Добросовестно следят за своими квартирами, поэтому и проблем с отоплением у них никогда не было.

Екатерина Таранюк, жительница г. Петропавловска:



— В зимний период у нас не бывает проблем. В доме всегда тепло, комфортно. У нас замечательный председатель, который своевременно следит за опрессовкой, за подвалом, за всем, что относится к отоплению. У нас все с этим замечательно.



Всего в Петропавловске порядка 1150 многоэтажек с центральным отоплением. 236 из них уже прошли проверку и полностью готовы к подключению тепла.

Гульсара Байбусинова, методист отдела жилищной инспекции акимата г. Петропавловска:



— 639 объектов кондоминиума имеют форму управления ОСИ, ПТ, ПК,, КСК, 326 имеют старших по дому и 141 дом является бесхозным. В г. Петропавловске техническим обслуживанием занимаются 10 организаций. Все контакты находятся в открытом доступе на сайте акимата и во всех социальных сетях.



Готовиться к отопительному сезону начали еще с мая. Всё идёт строго по графику и продлится до сентября. Основные работы -это удаление накопившейся грязи, окалины и отложений в трубах, а также испытание их на прочность.

Гюзель Закария