Соревнования среди пожарных прошли в Петропавловске

После сигнала к старту пожарные бросились на 18-этаж самого высокого здания Петропавловка. 70 метров спасатели покоряли в полной экипировке. Входят туда спецодежда, каска, аппарат на сжатом воздухе и маска. Всё обмундирование весит около 20 килограммов. Чтобы добраться на самый верх, нужно преодолеть 360 ступеней по вертикали. Использовать лифт запрещено. Не применяют его и в практике. В экстренной ситуации может внезапно выключиться электроснабжение. Да и сама шахта подъёмника работает как вытяжка, которая станет причиной отравления, рассказывают ЧС-ники.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— Мероприятие направлено на разъяснение населению о важности пожарного спорта, на разъяснение населению, какой это труд. Также мероприятие направлено на празднование 30-летия Независимости Казахстана.



Соревнования направили и на почтение памяти погибших при исполнении своего долга. Этапов состязания всего два. Первый — индивидуальный забег. От команды требовалось по двое спасателей. Здесь лучшим газодымозащитником стал младший сержант 5-ой пожарной части Бакыт Мерекенов. На высотку он поднялся за 1 минуту и 43 секунды.

Бакыт Мерекенов, спасатель пожарной части № 5, г. Петропавловска:



— На это состязание мы готовились усердно. Я считаю, один из основных требований спасателя — это хорошая форма. В работе большое значение имеет физическая выносливость, правильное дыхание и умение распределить свои силы. Я придерживался этих правил и в итоге смог показать лучший индивидуальный результат.



Второй этап забега сложнее. Здесь трое спасателей поднимались в цепке. Используют приспособление при сильном задымлении помещений. Лучший результат показала пожарная часть №1. 18 этажей они преодолели за 2 минуты 18 секунд. Всего участие в забеге приняли 25 человек.

Жанель Бисенбаева