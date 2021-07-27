Представители Аризонского университета побывали в Петропавловске

11 мая 2021 года небольшая делегация Аризонского университета приехала в Петропавловск. Другая ее часть на той встрече присутствовала дистанционно. Тогда спустя несколько часов переговоров стороны решили, что визит обязательно нужно будет повторить. И вот спустя несколько месяцев представители университета, который входит в сотню лучших в мире, снова приехали в СК. Свое путешествие по Петропавловску в этот раз американские гости начали со стройплощадки учебно-лабораторного корпуса Kozybayev University. Его строительство началось в июне прошлого года.

Ерлан Шуланов, председатель правления-ректор Kozybayev University:



— Здесь будут размещены 73 лаборатории. В 11-этажном здании также компактно разместятся учебные аудитории, в которых будут заниматься студенты. Одновременно здесь смогут получать знания 1,5 тысячи парней и девушек.



Изучать теорию они смогут с помощью новейшего оборудования. Денег на его покупку не пожалеют. Кстати, чтобы построить и затем оснастить такой корпус всем необходимым, понадобится больше 8 млрд тенге. Хорошие знания требуют вложений, а еще постоянного поиска стратегических партнеров.

Жанар Таласпаева, и.о. члена правления по академическим вопросам Kozybayev University:



— Регионально ориентированный, довольно молодой агротехнологический факультет создан в 2018 году. Осуществляет подготовку бакалавров и магистрантов различных отраслей сельскохозяйственного производства и пищевой перерабатывающей промышленности. Открывает совместные учебно-научные лаборатории. Имеет 20 филиалов на производстве. Активно внедряет академическую мобильность преподавателей и студентов.



Большое внимание изучению агротехнологий уделяют и в Аризонском университете. Престижными в нем считаются медицинские школы. Kozybayev University не так давно начал готовить работников для системы здравоохранения. Местный вуз готов перенять подобный опыт у иностранных коллег, чтобы выйти на новый уровень.

Роберт Роббинс, президент Аризонского университета:



— Когда я познакомился с презентациями вашего университета, то понял, что он постоянно стремится к развитию. У вуза достаточно много амбиций и это похвально. Нам интересны точки, в которых мы сможем соприкасаться. Аризонский университет также, как и Kozybayev University, большое внимание уделяет естественным наукам, а еще истории и астрономии, исследованию космоса.



Из зала для конференций снова на строительную площадку. Правда, эта более масштабная, чем предыдущая. Здесь строится новая многопрофильная больница на 500 мест. Фундамент здания готов, скоро у современной здравницы появятся стены. А вот за этими уже много лет готовят будущих студентов, которые по уровню знаний могут составить конкуренцию ребятам из заграницы. Модель обучения в Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска максимально приближена к зарубежной. Ребята здесь учатся по своей программе, которая отличается от других общеобразовательных школ.

За дополнительными занятиями многие ребята идут во дворец школьников. Он и стал следующим объектом посещения делегации. При входе американских гостей встретил робот. Поприветствовали друг друга, познакомились и даже спели песню.

Побывала делегация в современных кабинетах. Первым посетили так называемую фитостену. Помещение работает на гидропонике. Способ выращивания растений в искусственной среде, как и лабораторию химии и биологии гости оценили. Кстати, в последней ребята наглядно показали, как правильно проверять качество воды. Потенциал юных североказахстанцев отметил спикер конгресса Рассел Бауэрс.

Расселл Бауэрс, спикер Конгресса штата Аризоны, США:



— Отсюда исходит много энергии. Смотря на этих ребят, видишь в них будущих художников, врачей и в целом, хороших специалистов. Очень было приятно с ними пообщаться. Ожидаем увидеть их успех.



Дарья Пышмынцева