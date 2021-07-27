Нечистого на руку сотрудника городского акимата привлекли к уголовной ответственности

Правоохранительные органы

22:23 27 Июля 2021

Нечистого на руку сотрудника городского акимата привлекли к уголовной ответственности. В апреле этого года исполняющий обязанности руководителя отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Мадияр Жангудин был задержан по подозрению в получении взятки. Он получил от руководителя специализированного агентства, охраняющего скотомогильники, 150 тысяч тенге за подписание актов оказания услуг по договору о государственных закупках. Недавно суд признал Мадияра Жангудина виновным в совершении уголовного правонарушения. На экс-чиновника был наложен штраф в 9 млн тенге. Кроме того, он пожизненно лишен права работать на государственной службе.

Нурлан Жахин, врио руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

—  Жангудин с целью незаконного материального обогащения предложил директору агент ежемесячно утверждать акты, оказанных товариществом услуг по охране скотомогильника, без практического осуществления поставщиком круглосуточно охраны объекта, в соответствии с условиями договора и технической спецификации за ежемесячное денежное вознаграждение.

Дарья Пышмынцева

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