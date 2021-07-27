Интернет-мошенники обманули сельчанку на 2 миллиона тенге в СКО

Три факта интернет-мошенничества за одни сутки зарегистрировали в СКО. Наибольший ущерб причинён женщине, которая поверила так называемому «звонку из банка».

54-летней жительнице Есильского района сообщили по телефону, что её счёт атакуют мошенники, и для того, чтобы спасти все сбережения, их нужно перевести на «резервный депозит», что и сделала потерпевшая. Около 2 миллионов тенге лишилась женщина в один клик. Только потом обратилась в call-центр своего банка. Там ей рассказали, что банковские работники не могут делать подобных звонков и уговаривать клиентов совершать те или иные финансовые операции. Денег не осталось ни копейки. Далее женщина обратилась в полицию. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК «Мошенничество».

В очередной раз стражи порядка напоминают об угрозах со стороны киберпреступников и просят быть бдительнее, звонить на официальные телефоны филиалов или посещать отделение банка лично.

Гюзель Закария