Три торжества прервали полицейские за выходные

Увидев полицейских, работники ресторана тут же заблокировали все двери. Просьбу их открыть проигнорировали. Мероприятие останавливать тоже не стали. Тогда стражи порядка отключили свет во всем заведении. Спустя некоторое время, сотрудница увеселительного заведения всё же открыла дверь.

Дастан Казиев, статист отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата г.Петропавловска:

— В ходе рейдовых мероприятий было приостановлено мероприятие — кыз узату в ресторане «Тенгри». Количество людей превышает 80 человек. С владельца ресторана и организаторов было взято объяснение. Данный материал собран и передан для дальнейших разбирательств.

За день до этого полицейские посетили еще три места общественного питания. Среди нарушителей оказался ресторан «Royal Palace». Там проводилась свадьба на 70 человек. В ресторане «Эмират» та же история. Отличилось и кафе «Бармалей». Там одновременно находились 150 человек. К слову, владельцы знали о запрете на проведение торжественных мероприятий, несмотря на это, отменять их не стали.

Дастан Казиев, статист отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии г.Петропавловска:



— Согласно постановлению главного санитарного врача по СКО имеется ряд ограничений. В выходные дни по городу работают мониторинговые группы, в составе которых находятся 4 экипажа, местные исполнительные органы, местная полицейская служба.



Напомним, что постановлением главного санитарного врача от 26 июля запрещаются торжественные и семейные мероприятия. А работа ресторанов и кафе осуществляется при заполненности до 30%.

Диана Салихова