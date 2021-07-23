В регионе определили лидера проекта «Ashyq»

23Наталья Штумф работает официанткой в кафе с того момента, как там запустили проект «Ashyq». На протяжении 2-х месяцев перед принятием заказа просит отсканировать QR-код и показать свой статус. Бывают клиенты, которые по разным причинам отказываются от данной процедуры, говорит девушка.

Наталья Штумф, официантка:



— Потому что у них либо нет приложения «Ashyq», либо нет телефона. В таких случая мы просим их сказать свой ИИН, мы проверяем сами. Если люди вообще отказываются, мы просим их покинуть помещение. В основном соглашаются, вот таких, кто отказывается, единицы.



Соглашаются люди, потому как им объясняют, для чего нужна данная мера.

Татьяна Мищенко, предприниматель:



— Это для безопасности, в первую очередь, для других людей, то есть гостей наших, для персонала. Они приходят и знают, что нет коронавируса. Мы относимся серьезно к этому. Я призываю всех предпринимателей относиться к этому ответственно, потому что эта программа даст возможность общепиту работать.

Всего в системе «Ashyq» зарегистрированы 765 предприятий региона, 137 из них пока работают в тестовом режиме.

Жанат Кангожин, эксперт Палаты предпринимателей СКО:



— «Ashyq» — это в первую очередь фильтр, который существенно минимизирует риски заражения коронавирусной инфекцией в заведениях, являющихся участниками проекта. К тому же это отличная альтернатива вчерашним локдаунам. Особенно это важно сейчас, когда регион находится в «красной» зоне. Существуют определённые критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq». К примеру, предприятиям общепита присваивается статус Лидера при фиксации свыше 1000 посетителей.

Помимо приложения в кафе используют и другие меры, работают с 50% наполняемостью. Персонал привит и обслуживает клиентов в масках и перчатках. Посетителей просят сохранять социальную дистанцию и обрабатывать руки.

Гюзель Закария