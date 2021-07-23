Школьные автобусы приобрели в двух школах г. Петропавловска

В 12 средней школе обучаются около 300 учеников. 60 из них проживают в микрорайоне «Кирпичный». Чтобы добраться до учебного заведения, школьники ежедневно пешком преодолевали расстояние в 4 км. Путь к знаниям, говорят родители, действительно был сложным.

Наталья Олиниченко, жительница г.Петропавловска:



— Пешком ходили. Занесет дорогу. Пока трактор прочистит, дети опаздывали. Некоторые и в школу не ходили. Частенько болели. Зимой особенно. Добираться деткам нашим плохо по 4 км. Дорога, движение. Трасса вон там большая. Микрорайон «Кирпичный » там, вообще опасность большая.



К предстоящему учебному году проблему решили. Теперь в школу и обратно домой ребята будут ездить на новеньком микроавтобусе. На нём же их будут возить на различные экскурсии и другие мероприятия.

Диана Салихова, корреспондент:



— Автобус рассчитан на 16 посадочных мест. На каждом сиденье есть ремень безопасности. К тому же, у этих автобусов автоблокировочная система торможения, что особенно удобно в дождливые или морозные дни. Теперь дети смогут безопасно добраться до школы в комфортных условиях.

Азамат Темиров, заместитель руководителя отдела образования г.Петропавловска:



— Кроме этого, в средней школе №4 также проживают учащиеся в микрорайоне «Солнечный 2». И для СШ№4 приобрели «Газель». Порядка 30 учащихся проживают в посёлке.



Стоимость одного микроавтобуса — более 12 миллионов тенге. Средства выделили из областного бюджета.

Диана Салихова