Проблемы дорог и сотовой связи обсудили на приёме граждан акима области

Не дорога, а настоящая полоса препятствий. Её нередко приходится преодолевать Асылхану Кисабаеву. Житель Уалихановского района в свободное от работы время таксует. Заявки, в маршруте которых есть республиканская трасса «Нур-Султан — Омск», он принимает с опаской. Если всё же решается, думает о том, как без происшествий проехать 57 км от Кишкенеколя до Талшика. Боишься даже не за машину, а за пассажиров, рассказывает Асылхан.

Асылхан Кисабаев, житель с. Кишкенеколь, Уалихановский район:



— У меня есть свой личный автомобиль, таксую в свободное время. Когда начнутся ремонтные работы?



Запланированы они, по словам директора областного филиала «Казавтожола» Куаныша Ескендирова, на 2022-й — 23-й годы. Сейчас разрабатывается ПСД, стоимость которой 71 млн. тенге. Закончат проектирование только к следующему году. Но в том, что трассу отремонтируют, не должно быть и сомнений, заверяет глава региона.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Оtan», аким СКО:



— В первую очередь, как только проект будет готов, деньги будут направлены именно туда. Мы эту проблему знаем, знаем, в каком состоянии дороги. Поэтому можете заверить жителей Кишкенеколя и района.



Еще одно больное место на автомобильной карте СК — дорога Имантауско-Шалкарской курортной зоны. Перед тем, как добраться до неё, отдыхающие демонстрируют чудо маневрирования. Преодолевают камни и овраги, рассказывает жительница Айыртауского района Ляззат Салыкова.

Ляззат Салыкова, жительница с. Шалкар, Айыртауский район:



— Начиная от шлагбаумов, где стоят сотрудники и до наших зон. Там большая проблема. У приезжающих один вопрос — будут ли делать дороги и когда?



Курортная зона по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева вошла в ТОП-10 туристических дестинаций страны. Потому вопрос благоустройства здесь неотъемлемый. Концепция развития разрабатывается, говорит Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Оtan», аким СКО:



— Буквально на прошлой неделе мы были у министра экологии, где попросили ускорить принятие концепции. Они пообещали, что в августе этого месяца эту концепцию примут. Концепция разработана на основе мастер-плана в 2019 году развития «Шалкар — Имантау.

На основании концепта будут разрабатывать ПСД, в которую входят и ведущие к зонам отдыха дороги. Также североказахстанку интересовал вопрос сотовой связи. Её, как таковой, там нет. Продвигать туристический объект в интернете доставляет массу неудобств. Приходится работать по старой схеме — сарафанному радио. На вопрос, когда появится благо цивилизации, Ляззат ответили следующее.

Дархан Амрин, и.о. заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:



— В прошлом году мы подключили село Шалкар, Имантау, Айыртау, где установили вышки по 25 м. Но, к сожалению, они охватывают только населённые пункты. Дело в том, что ландшафт — горы и сопки не дают доступа.



Принято решение установить 3 мачты высотой в 50 м. Сигнал будет давать и оборудование, которое установит руководство санатория «Шалкар-су». Вопрос в разработке, заверили местные власти. Всего на приём граждан к главе региона записались 4 североказахстанца.

Жанель Бисенбаева