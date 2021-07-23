Экологи и полицейские вышли в рейд по несанкционированным свалкам

Это место, где пасутся лошади, местные жители превратили в свалку. Картина неутешительная. Ежедневно вдоль оврага горожане выбрасывают бытовые и сельскохозяйственные отходы. По словам жильцов, все дело в том, что на их улице нет мусорных баков.

Павел Волков, житель г. Петропавловска:



— Мы заключили договор с «Коммунхозом» 2 месяца тому назад. Они обещали нам поставить бачки. Пока ждем. Думаем, что поставят. В летнее время сильный запах, оттуда тянет ветер. Бывает еще поджигают мусор. Он долго горит, даже пожарные приезжают, не могут потушить.



Осенью прошлого года эту свалку пытались ликвидировать, загрунтовали, но, вскоре здесь опять появилась гора мусора. Чтобы найти виновных, экологи совместно с полицейскими вышли в рейд. Правда, за руку никого не поймали. Никто не встретился. К слову, такие выезды защитники природы организовывают не в первый раз. С их помощью утилизировали 11 незаконных свалок.

Дамир Жумабаев, и.о. руководителя Департамента экологии СКО:



— На территории СКО выявлено 295 несанкционированных мест размещения отходов, выявлено 45 санкционированных мест, но с нарушением установленных границ.



Определяют места с помощью спутникового снимка. Под особым контролем частный сектор.

Дамир Жумабаев, и.о. руководителя Департамента экологии СКО:



— Спутник пролетает по территории г. Петропавловска. Именно зона зондирования является 50 км от областного центра. На данном расстоянии осуществляется космоснимок, на котором видны все места несанкционированных отходов, в том числе и вышедшие за установленные границы в санкционированных местах.

Экологи вместе с полицейскими провели по городу более 20 рейдов.

Сейлбек Елжасов, заместитель начальника местной полицейской службы:



— Граждане были привлечены к административной ответственности по ст. 505 КоАП РК «Нарушение благоустройства города» в виде предупреждения либо административного штрафа в размере 5 МРП.



Рейды по выявлению несанкционированных свалок специалисты будут проводить и дальше.

Гюзель Закария