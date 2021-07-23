В Тайыншинском районе паспорт вакцинации получили 6,5 тысяч человек

Перед тем, как попасть в прививочный кабинет, граждан осматривает терапевт: слушает ритм сердца, лёгких, измеряет давление, интересуется о состоянии здоровья пациента. От ответов зависит, пропустят ли человека к получению антигена. 15-минутный процесс прошла и Гульмира Таран. Поставить укол женщина решалась недолго, она работает в школе и контактирует с детьми.

Гульмира Таран, жительница г. Тайынша:



— Я сделала 27 июня, и мне пришло сообщение, поздравили. Потом пришла 18 июля и получила вторую дозу. Всё легко, всё нормально.



Получить вакцину в Тайыншинском районе можно в трёх стационарных пунктах. Действуют и выездные бригады. В целом, иммунизация идёт стремительными темпами. В день здесь инъекцию получают более 250 человек. Тяжёлых побочных эффектов, по словам врачей, не зафиксировано.

Нурсултан Саржанов, заведующий поликлиникой Тайыншинской многопрофильной межрайонной больницы:



— В Тайыншинском районе с 1 февраля мы активно ведём вакцинацию. Предпочтения у всех разные. Все вакцины, которые присутствуют в республике, у нас в достаточном количестве.



Вернуться к привычной жизни возможно при коллективном иммунитете, отмечают медики. Возникнет он, если антиген получат 60 % населения. В Тайыншинском районе это число достигло 47. Всего паспорт вакцинации здесь получили 6,5 тысяч человек.

Жанель Бисенбаева