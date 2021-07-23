В СКО презентовали новый логотип региона

Общество

23:25 23 Июля 2021

В СКО презентовали новый логотип региона. Напомним, конкурс на лучший эскиз стартовал в начале июля. Около двух недель участники создавали графические изображения с концепцией, отражающей особенность края. Свои варианты представили две творческие группы. Лучшей объявили работу команды Александра Шингурова. Логотип представляет собой силуэт лошади, которую ребята выразили в виде метафорических волн. Состоит картинка из трёх частей. Отделяют их цвета. Например, зелёная грива коня олицетворяет богатый лесной массив региона. Голова скакуна символизирует пшеничные поля и закат. Туловище дизайнеры стилизовали под форму волн озера и рек.

Александр Шингуров, представитель дизайнерской компании:

— Основной идеей нашего логотипа является лошадь. Потому что именно в СКО была впервые приручена лошадь человеком. Мы до этого не участвовали в конкурсах, и это был интересный вызов для нашей команды. Поэтому мы с энтузиазмом принялись за работу.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

Как в СКО готовятся к переписи населения
К 269-летию г.Петропавловска прошел фестиваль «Ұлт рухы» по национальным видам спорта
128 лет исполняется со дня рождения М. Жумабаева
Сенаторы встретились с депутатами СКО
Иппотерапия для детей с инвалидностью
Как проходит праздник Курбан айт в этом году
Петропавловцев бесплатно учат выращивать микрозелень
Проблемы с кладбищами подняли общественники Петропавловска
Как пройдёт празднование Курбан айта в СКО
32 работодателя в СКО привлекли за незаконное использование иностранной рабочей силы
Кумар Аксакалов встретился с жителями с. Булак
Победителей областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы» выбрали в СКО