В СКО презентовали новый логотип региона. Напомним, конкурс на лучший эскиз стартовал в начале июля. Около двух недель участники создавали графические изображения с концепцией, отражающей особенность края. Свои варианты представили две творческие группы. Лучшей объявили работу команды Александра Шингурова. Логотип представляет собой силуэт лошади, которую ребята выразили в виде метафорических волн. Состоит картинка из трёх частей. Отделяют их цвета. Например, зелёная грива коня олицетворяет богатый лесной массив региона. Голова скакуна символизирует пшеничные поля и закат. Туловище дизайнеры стилизовали под форму волн озера и рек.

Александр Шингуров, представитель дизайнерской компании:



— Основной идеей нашего логотипа является лошадь. Потому что именно в СКО была впервые приручена лошадь человеком. Мы до этого не участвовали в конкурсах, и это был интересный вызов для нашей команды. Поэтому мы с энтузиазмом принялись за работу.

Жанель Бисенбаева