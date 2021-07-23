Сельскохозяйственная ярмарка прошла в с.Соколовке

2,5 тысячи тенге за мешок зерноотходов. Это на 20% ниже рыночной стоимости Кызылжарского района. Цена очень хорошая, отмечает Жоламан Киротаев. В его хозяйстве полсотни кур и немного кроликов. Для них житель села Соколовки закупил 90 кг зерноотходов.

Жоламан Киротаев, житель с.Соколовки, Кызылжарский район:



— Когда ярмарка дешевле. Хорошие цены. А так дорого. 3,5-4 без ярмарки продают отходы. А вот это почти как чистое за 2,5. Нас устраивает. Два мешка взял. До следующей ярмарки осенней хватит. Там наберем ещё мешков 5 на зиму.

По выгодной цене жители Соколовки могли купить и картофель. Если берёте мешок, то стоимость кг не превысит 180 тенге. В среднем мешок обходится в 6-6,5 тысяч. Но самым востребованным товаром на ярмарке стало сено. Его продавали по 15 тысяч тенге за тонну.

Жибек Агжанова, жительница с.Соколовки, Кызылжарский район:



— В нашем селе многие держат скот. В основном, коров и баранов. У меня поголовье хоть и небольшое, 40 тюков в год всё равно надо. Сегодня пять купила. Переживала, что цены в этом году поднимут из-за засухи. Но нет. Один тюк обошёлся в 5 тысяч тенге. В прошлом году столько же было.



Животноводством в Соколовке занимаются многие. С каждым годом на 10-15% в селе увеличивается поголовье скота. И каждому нужны корма. Многие жители ждали этой ярмарки, чтобы купить сено и зерноотходы подешевле. Сельскохозяйственные ярмарки, говорит аким района, будут проводить регулярно.

Жанат Садвокасов, аким Кызылжарского района:



— Мы решили, что каждую среду будем проводить в райцентре. А в пятницу мы будем менять населённые пункты в зависимости от потребности населения. Заранее мы сообщаем в социальных сетях. Я бы ещё попросил жителей Кызылжарского района, чтобы в социальных сетях размещали, что ещё необходимо на ярмарке. Что не хватает дополнительно. Может ещё какие-то корма возместить. Мы готовы это сделать.



Сенокос аграрии только начали. В первую очередь они обеспечат кормами хозяйства и подшефное село. После начнут реализацию для населения по льготной цене. По поручению акима область стоимость тонны сена не должна превышать 15 тысяч тенге.

Айгерим Мукашева