С 26 июля в СКО усилят карантинные ограничения

За последнюю неделю заболеваемость в регионе выросла в 2 раза. В некоторых районах эпидобстановка напряжённая. В Тайыншинском регистрируют втрое больше заболевших, чем неделю назад. А в Петропавловске и Кызылжарском районе число заразившихся увеличилось в 1,5 раза. У 89% заболевших проявились симптомы инфекции. Многим из них потребовалась помощь медиков. 57% тех, у кого подтвердился Covid-19, младше 40 лет. Это связано с циркуляцией «дельта» штамма. Эпидобстановку главный санврач области назвал нестабильной и ввёл ряд ограничений, которые начнут действовать 26 июля.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Приостанавливается работа в субботу-воскресенье ТРЦ, торговых домов, крытых непродуктовых рынков, саун, СПА-центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительные центров, фитнес-центров. Приостанавливается деятельность объектов культуры, театров, кинотеатров, концертных залов и филармоний, для объектов не участвующих в «Ashyk», объекты, внедрившие «Ashyk», смогут работать при заполняемости не более 30%.



Торговые объекты площадью свыше 2 тысяч квадратных метров смогут работать с 9 утра до 6 вечера. Спортивные мероприятия будут проходить при пустых трибунах. Что касается детских садов, то разрешается работа только дежурных групп не более 15 человек. Такие же условия у кабинетов коррекции и образовательных центров.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— Время работы объектов общественного питания ограничивается с 9 до 20.00, при заполняемости не более 50%, но не более 30 мест для объектов, не участвующих в «Ашык». Объекты, внедрившие «Ашык», смогут работать при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест до 02.00 часов.



Не менее 80% сотрудников должны уйти на дистанционку. Салоны красоты и парикмахерские могут работать по предварительной записи. Режим банков, ЦОНов и отделений «Казпочты» будет с 9 утра до 6 вечера.

Айгерим Мукашева