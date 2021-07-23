Почти 50 граммов мефедрона изъяли полицейские у закладчика в СКО

Правоохранительные органы

21:33 23 Июля 2021

27-летний житель города Актобе подозревается в распространении синтетических наркотиков через так называемые «закладки». При задержании у него изъяли 9 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета.

Ещё 16 свёртков оперативники нашли в местах «закладок», указанных подозреваемым, и 3 — на съёмной квартире. Там же изъяты стандартные инструменты наркодельцов: граммовые весы, мерная ложка, упаковочный материал. Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК, в настоящее время планируется переквалификация на статью 297 УК РК, подразумевающую сбыт наркотиков.

Руслан Умбетов, старший оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Согласно заключению судебно-химической экспертизы изъятое является психотропным веществом — мефедроном. Общий вес — 49,15 граммов, что относится к особо крупному размеру. За шесть месяцев этого года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП СКО из незаконного оборота изъято более 125 кг различных наркотических средств. Из них более 4 кг — синтетические наркотики.

С начала года это уже четвёртый случай задержания иногороднего жителя по подозрению в организации «закладок» с синтетическими наркотиками.

Анна Потеряева

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