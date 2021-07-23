О поддержке сельского хозяйства

Новости МТРК

23:25 23 Июля 2021

В областном департаменте Агентства по противодействию коррупции состоялось онлайн-заседание с участием региональных сельхозтоваропроизводителей. Представители антикоррупционной службы и аграрии обсудили ряд актуальных вопросов в сфере субсидирования.

По словам руководителя управления службы превенции Талгата Сабдинова, в Казахстане на поддержку сельхозпроизводства выделено около 1 трлн тенге. Подобные денежные суммы порождают коррупционные риски. Необходимо обеспечить прозрачность и справедливость назначения субсидирования. Так, запустили пилотный проект с 15 июля до 15 августа. В течение месяца представители антикоррупционной службы посетят регионы Казахстана для проведения анализа структуры предоставления субсидий.

Талгат Сабдинов, руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции РК:

— Даже простое изучение нормативно-правовых актов в сфере субсидирования, а их достаточно много: и направлений, и видов субсидирования показывает, что там очень большие дискреционные коррупционные нормы, которые позволяют должностным лицам принимать решение по своему усмотрению. Также отсутствует механизм мониторинга целевого использования выделенных субсидий. В каждом направлении программы субсидии выделяются для определённых целей.

Анна Потеряева

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