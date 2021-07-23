Кумар Аксакалов встретился с жителями с. Булак

Общество, Туризм

23:37 23 Июля 2021

Село Булак находится в 85 километрах от районного центра. Оно входит в число населённых пунктов с высоким потенциалом. Здесь работает несколько предприятий, а также функционирует золотодобывающее месторождение. Тем не менее, проблем хватает, в том числе и с питьевой водой.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

На повестке дня и качество дорог. 4 км дорожного полотна, ведущего к селу, оставляет желать лучшего. Двигаться в обход непросто. Если пойдёт дождь, то выехать из Булака и вовсе невозможно.

Аким области посетил местную школу. Отметил, что в следующем году здание отремонтируют. В разговоре с работниками сельского медицинского пункта Кумар Аксакалов подчеркнул, скоро здесь начнут строить ФАП. Побывал глава региона и на крупнейшем золотодобывающем месторождении компании “Аулие Голд Майнинг”.

Анна Потеряева

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