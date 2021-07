Крупный пожар произошёл в центре Петропавловска

The YouTube ID of 6I6dpDoi---w is invalid.

Крупный пожар произошел прошлой ночью в областном центре. В 00.53 минуты на пульт пожарных поступило сообщение о возгорании здания по улице Амангельды,148. Известно, что на первом этаже находилась сауна «Елим -Ай». На втором — административные помещения. Пламя охватило всю площадь. Было объявлено положение особой опасности.

Сильное задымление, сложная планировка и ограниченное количество подъездных путей затруднили тушение огня. Пожар полностью ликвидировали только в 5 часов утра. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Сильно пострадали второй этаж и кровля здания. Обошлось без жертв. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. На данный момент подсчитывается сумма ущерба.

Урал Абдрахманов, заместитель начальника ДЧС СКО:



— В результате пожара огнем уничтожены внутренние перегородки, мебель, а также другие предметы данного здания. Хотел бы отметить, что в тушении пожара было привлечено 17 единиц техники, а также 87 человек личного состава и другие службы нашего города. Касательно статистики, на сегодня у нас по области зарегистрировано 419 пожаров. В огне погибли, к сожалению, 36 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение пожаров на 26%, а также гибели людей на 50%.



Гюзель Закария