В СКО антиваксеры смогут посетить инфекционные стационары

Вопросов во время выступления Гани Ныгыметова поступало немало. Брифинг длился почти час, что в среднем вдвое больше выступлений других спикеров. Но и сфера у Гани Ныгыметова самая близкая населению — социальная. Здесь и образование, и спорт, и здравоохранение. Без вопросов о вакцинации, конечно, не обошлось. Один них — будут ли для антиваксеров проводить «экскурсии» в инфекционные стационары.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Я принимаю это предложение. Если есть граждане, которые хотят лично понять протекание этой болезни, лично поговорить с людьми, которые заболели, наше управление здравоохранение готово вместе с ними пойти в инфекционный стационар и показать наши реанимационные палаты. Людям действительно сложно. Я думаю, они сами расскажут, что с ними происходит, что они находятся на грани жизни и смерти.



Кроме того, по словам Гани Ныгыметова, с противниками вакцины встречаются медики. Отвечают на вопросы тех, кто сомневается в необходимости прививочной кампании. Готовы обсудить эту тему с каждым, говорит замакима области. Прокомментировал он и митинг антиваксеров, который прошёл на центральной площади Петропавловска.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— На прошлой неделе некоторые граждане выходили на площадь перед акиматом, пытались выразить свою точку зрения. Но право на выражение точки зрения должно реализовываться в законном поле. Для этого у нас есть специальные места. Не нужно нарушать закон. А в остальном все условия для выражения своего мнения есть. Это закон.



Высказался и замакима на тему выборов. Призвал 25 июля проявить гражданскую позицию и отдать голос за достойного кандидата.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— Это серьёзная политическая реформа. Это проводится впервые в истории нашей страны. До этого сельские акимы избирались депутатами маслихата, а теперь прямыми выборами. Возрастёт ответственность как у акима, так и у самих жителей.

Спортивная и творческая секции абсолютно бесплатно. В мае в стране начали реализовывать новый подход к детско-юношескому развитию. В рамках госзаказа ребенок в возрасте от 4 до 18 лет может бесплатно заниматься в одной спортивной и одной творческой секциях. Отправить заявку родители могут через онлайн-платформу artsport.edu.kz. На СК выделили 3700 грантов в спортивные кружки и 1130 в творческие. 128 детей уже зачислены и занимаются бесплатно.

Ещё одна новость текущего года касается сферы культуры. Музей исламской культуры в этом году начнут реконструировать. Напомню, уникальный памятник истории долгое время использовали как склад на территории завода имени Кирова.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— По поручению Президента, когда они приезжал, принято решение восстановить и сделать из этого старинного здания музей исламской культуры. Сейчас из бюджета выделено 100 млн тенге. Конкурс объявлен. Победитель будет определен до 24 августа текущего года.



А областная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий 20-50 годов уже активно работает. Североказахстанцы подали 6 тысяч фамилий. Специалисты будут искать и изучать их архивные данные, заниматься реабилитацией имён. Эта кропотливая работа продлится не один год.

Рассказал Гани Ныгыметов и о юбилейных датах. 30-летие независимости отметят без массовых мероприятий, зато с уклоном на просвещение истории и культуры страны. Также пройдёт и 85-летие СКО. Проведут научно-практическую конференцию с участием тех, кто внёс вклад в развитие региона. А ещё на днях специальная комиссия выберет новый логотип области. В конкурсе мог участвовать любой желающий.

Айгерим Мукашева