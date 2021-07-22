В Петропавловске открылся специализированный административный суд

Такой в нашем регионе еще не было. Перед тем, как огласить решение в зале суда, служителям Фемиды приходилось выносить приговор в отдалённых кабинетах. Теперь эти два помещения разделяет лишь перегородка. Совещательная комната соответствует требованиям цифровизации. Предусмотрены они и в личных кабинетах сотрудников. Непривычно здесь пока себя чувствует судья Гульмира Даниярова. Говорит, есть с чем сравнить.

А еще исключит неравенство граждан в спорах с административными органами. Аппарат последних подготавливается юристами. Потому сравнивать их силы и возможности раньше было бессмысленным. Теперь же на основании активной позиции содействие физлицам оказывать будут и судьи. В процессе служители Фемиды могут проводить разъяснение и уточнения исков. Кстати, их с начала июля здесь подали 35.

Бердибек Мустафин, председатель специализированного межрайонного административного суда СКО:



— Здание очень соответствует современным стандартам. Здесь имеется фронт-офис, где граждане могут получить информацию. Также он может получить информацию, касаемую графика рассмотрения исков. Также оборудован кабинет для пресс-служб, кабинеты прокурора, адвоката и кабинет ознакомления с административным делом.



Работают здесь и 4 зала судебных заседаний. Кабинеты разместились в двухэтажном здании площадью в 1200 квадратных метров. Полную реконструкцию провели в начале года в рамках республиканского проекта «Үлгілі сот».

Жанель Бисенбаева