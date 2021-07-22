Предприниматель из Аккайынского района помогает сельчанам с заготовкой кормов

Первые обильные осадки в области выпали только в середине июля. Засуха сильно повлияла на рост растений, поэтому сельчане всё же ощутили проблемы с заготовкой сена. На помощь пришёл руководитель местного ТОО «Дайындык-Агро».

Биржан Шаймерденов, руководительТОО «Дайындык-Агро», Аккайынский район:



— С первых дней мы работаем с населением, оказываем помощь. Несмотря на засуху, мы в первую очередь помогли населению. Каждой семье по 3 тонны дали сена. Я объявил всем, кто имеет скот, по 2 тонны по 15 тысяч будем давать ячмень. Поэтому у людей настрой есть, они успокоились, не переживают. Кроме этого, вот дожди пошли, значит и солома будет. Мы можем и на стороне помочь людям.



В товариществе делают всё для улучшения качества жизни сельчан: создают рабочие места, предоставляют жилье. В селе Дайындык провели водопровод, канализацию, центральное отопление, построили медицинский пункт, сделали дороги.

— Уже 20 лет я работаю в ТОО. У меня в хозяйстве имеется 3 лошади, 2 головы КРС, 10 баранов, на их содержание уходит много времени и денег. Спасибо Биржану Абдильмановичу, из года в год предоставляет и сено, и зерно. Живем хорошо, не знаем бед.



— Я работаю в этом селе 3 года, держу скот. С прикормом проблем нет. Нас всегда поддерживают. Если просишь помощи, помогают.

По словам агрария, у них в запасе еще имеются прошлогодние заготовки, но, несмотря на это, вспахивать земли они начали раньше чем в прошлом году. Вот это кукурузное поле в 40 гектаров засеяли еще в мае. Предотвратить засуху помогли расчёты, планирование и современные технологии.

Азамат Сагындыков, главный агарном ТОО «Дайындык-Агро», Аккайынский район:



— Воспользовались влагосберегающими технологиями. Сеяли анкерными и дисковыми сеялками, чтобы сохранить влагу, которая накопилась в почве. При посеве мы пользуемся интенсивными технологиями. Закупили оборудование для внесения жидких удобрений перед посевом. Также вносим и минеральные удобрения. Я думаю, что несмотря на климатические условия, в этом году урожай у нас неплохой стоит.



Оставшиеся после уборки сухие листья, стебли и стержни початков пойдут на корм для скота. Помимо этого под кормовые культуры в крестьянском хозяйстве выделили еще 4000 гектаров.

Гюзель Закария