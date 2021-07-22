Книжный фонд детско-юношеской библиотеки им. Г. Мусрепова пополнился новинками

В фонд детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова поступили новые книги самых разных жанров. От приключений и фэнтези — до детективов и романов. Также на полках можно найти мотивационные книги для подростков и развивающие для маленьких читателей. Серии книг из школьного чтения. Самая востребованная художественная книга, по словам библиотекарей, — «Часодеи». Это подростковый детектив украинского автора Натальи Щербы. Всего библиотечный фонд пополнился на 314 книг на русском и казахском языках. Большинство из них поступило в младший отдел.

Анар Майтышева, библиограф детско-юношеской библиотеки им. Г.Мусрепова:



— Поступили книги мировой литературы, которую мы все знаем — У.Шекпир, Стивенсон, Мольер. Интересная мировая литература, востребованная старшеклассниками. Также поступила книга из серии «Большой Виммельбух». Это для детей дошкольного возраста. Эта книга развивает память. По рисункам они создают предложения, истории. А также запоминают, что и где стоит по картинке.

Диана Салихова