К пожизненному заключению приговорили жителя Алматинской области, устроившему резню в одном из домов Петропавловска

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор Бекболату Габдуллину. Его признали виновным в совершении убийства двух женщин и покушении на убийство еще двух и более лиц. Трагедия произошла в марте этого года. Габдуллин приехал в Петропавловск по делам и остановился переночевать в доме своих родственников.

Когда хозяева уснули, он взял на кухне нож, телефонным звонком разбудил брата и позвал его покурить. На улице, едва тот повернулся к нему спиной, Габдуллин стал бить его ножом. Парень смог убежать в дом, подняться на второй этаж в комнату бабушки и по телефону позвать на помощь своего дядю, который живет по соседству. Но до того, как преступника удалось обезвредить, он нанес несколько ножевых ранений пожилой спящей женщине и на глазах у одиннадцатилетней девочки тяжело ранил её мать. Обе женщины позже скончались в больнице.

Уже в суде Габдуллин ссылался на амнезию, заявил, что не отдавал себе отчета в том, что делает, не хотел никого убивать и не преследовал цели наживы. Но, основываясь на показаниях свидетелей, суд пришел к выводу, что Бекболат Габдуллин совершил убийство именно из корыстных побуждений: хотел обезвредить хозяев и вынести из дома деньги и ценные вещи.

Габдуллина приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС чрезвычайной безопасности. Суд также взыскал с него 13,5 миллионов тенге морального вреда в пользу потерпевших.

Ульяна Ашимова