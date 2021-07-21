«Отбасы банк» начал приём заявлений по направлению «Шанырак»

В этом году заявки принимаются от клиентов «Отбасы банка» и очередников акимата, которые встали на учет еще 35 лет назад. Текущий год тоже считается. Доход на каждого члена семьи за последние полгода не должен превышать 126 тысяч 917 тенге в месяц.

Арман Сугралин, руководитель департамента развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:



— СКОФ АО «Отбасы банк» объявляет приём заявок по программе «Шанырак». У нас для этого есть два дома. На первом объекте предусмотрено18 однокомнатных квартир, на втором объекте — 32 однокомнатные квартиры, 48 — двухкомнатных и 16 — трёхкомнатных.



Распределять квартиры будут по дате постановки на очередь. У первых в списке будут небольшие преимущества.

Арман Сугралин, руководитель департамента развития бизнеса СКОФ АО «Отбасы банк»:



— У тех, кто раньше встал на очередь, будет приоритет при выборе жилья, этажности, и они попадут в основной список. Будут основной и резервный списки.



Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 22 июля по 10 августа на портале недвижимости баспана.кз. И сразу по двум 96-квартирным домам. По улице Жамбыла, 40 18 квартир сдают по программе «Шанырак», остальные 78 — по «Бакытты отбасы» . По адресу Жамбыла,36 — всё жилье по «Шаныраку». Итоги подведут с 11 по 15 августа.

Анна Потеряева