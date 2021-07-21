24 нетрезвых водителя задержали за 4 дня на дорогах СКО

Водителя автомашины марки «Honda» задержали патрульные полицейские по улице Караванной в Рабочем посёлке. Мужчина направлялся в город со стороны Бесколя. Медицинское освидетельствование показало, что он управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По данному факту стражи порядка составили административный протокол по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях и передали в суд. Забыть про езду нарушителю придется на ближайшие 7 лет. На столько же лишили прав 45-летнего водителя «Toyota RAV4». Мужчину в состоянии наркотического опьянения остановили на улице Свободной в районе Зайсана.

Рустем Испердинов, заместитель командира батальона патрульной полиции ДП СКО:

— С 15 по 31 июля, совместно с заинтересованными госорганами проводится ОПМ «Пьяный водитель», в ходе которого усилена работа по выявлению нарушений ПДД, в состоянии алкогольного опьянения, превышения скорости, правил обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов.



За четыре дня операции «Пьяный водитель» на дорогах области выявлено почти 2 тысячи различных нарушений ПДД: сотни фактов неиспользования ремней безопасности и разговоров по телефону за рулём, более 170 человек нарушили скорость, 65 — правила маневрирования, в 56 случаях вообще управляли автомобилем ранее лишённые прав. Почти 300 нарушений за 4 дня зафиксировано и со стороны пешеходов. Все они касались перехода проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Автопатрули работают не только в населённых пунктах, но и на всех дорогах республиканского, областного и районного значений. Перед полицейскими стоит задача не только пресекать правонарушения, но и оказывать всемерную помощь водителям. За последние полгода на загородных трассах они помогли автолюбителям более 50 раз.

Анна Потеряева