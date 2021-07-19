В СКО строится современная птицефабрика

12 птичников, инкубатор, комбикормовый завод — все это в себя включает проект птицефабрики ТОО «Северный бройлер». Ее строительство продлится около 3 лет. Однако, уже в этом году планируется запустить часть производства, прогнать оборудование и подготовить квалифицированные кадры.

Берик Акмырза, руководитель проекта «Птицефабрика по производству куриного мяса с замкнутым циклом производства»:

— Мы хотим максимально здесь построить птицефабрику, которая будет замкнута и не будет ни от кого зависеть. На сегодня у нас работают несколько строительных компаний. Каждая из них строит какой-то отдельный объект.



При строительстве также учли и ветеринарно — санитарные нормы. Отсюда и отдаленное местонахождение птицефабрики. К слову, там полным ходом идет застройка. Все работы ведутся параллельно. Сейчас на участке работает 25 единиц техники.

Александр Мысков, начальник участка строительства:



— На данном этапе ведется строительство фундаментов по убойному цеху, по санитарному пропускнику. Фундаменты сделаны и часть каркаса на инкубаторе, строится 6 птичников. В данный момент построены 90% фундамента и начался монтаж стального каркаса. Поставлены колонны, сделаны фермы. Идет монтаж на птичниках.



Трудятся здесь 120 человек, 14 из них из близлежащего села Аралагаш. Задействовали в строительстве и специалистов из других регионов страны. Один из них Кирилл Ивашов. Он вместе со строительной бригадой приехал из Костаная. В их компетенцию входит постройка ангара.

Кирилл Ивашов, строитель:



— На этапе завершения фактически. Осталось приварить колонны, проштробить и затянуть тент. Заказчик заказал материал, произвели у нас. Привезли на фуре, разгрузили и строим.



Вместимость этой птицефабрики составит 3 млрд голов в год. При полном завершении строительства объекта в штате будет трудиться около 200 человек. В приоритете у компании предоставить рабочие места для местных жителей.

Гюзель Закария