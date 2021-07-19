В СК за полгода объем инвестиций увеличился почти на 24%

В СК за полгода объем инвестиций в основной капитал увеличился почти на 24%. Составил он 139 млрд тенге. Основным источником финансирования остаются собственные средства хозяйствующих субъектов. Об этом рассказали в бюро национальной статистики. Отметили здесь и приоритетные отрасли освоения инвестиций. Почти 60% составили лесное, рыбное и сельское хозяйства. Кстати, объем валовой продукции последних -89 млрд тенге. Прогресс отмечается и в промышленности. За 6 месяцев североказахстанские предприятия произвели товары на 166 млрд тенге. Развитие строительной отрасли составило 5%. Завершили строительство 505 зданий. Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых домов составила 83 тысячи квадратных метров.

Жанель Бисенбаева