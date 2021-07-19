Облачную ЭЦП планируют внедрить в ЦОНах

Большинство людей, по-прежнему, предпочитают обращаться за услугами в ЦОН. Только за прошлый год 4 млн 800 тысяч граждан пришли за ЭЦП. Это 30% от всех обращений. Сейчас в стране прорабатывается вопрос по внедрению облачного ЭЦП. Данный проект позволит значительно упростить процесс её получения.

Суйениш Абдильдин, первый заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»:

— Вместе с тем, для повышения качества услуг и сервисов в ЦОНах, в этом году мы запустили систему по сбору, обработке поступающих жалоб и предложений граждан. После обращения в ЦОН клиент может оставить отзыв через сканирование QR-кода, или пройти короткий опрос посредством SMS после получения услуги. Уже собрано около 89 тысяч отзывов. С 1 июля мы начали осуществлять обратные звонки по негативным отзывам граждан. Данные звонки позволяют выявлять причины недовольства клиентов и оперативно их устранять. Ни один негативный отзыв не остаётся без внимания.

Айгерим Мукашева