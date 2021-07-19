Еще одну школу отремонтируют в СКО

Образование

17:35 19 Июля 2021

Вот эту крышу обновили три года назад, тогда же заменили котлы и часть деревянных окон на пластиковые. В этом году капремонт начался с них же, только теперь евроокна установят по всей школе. Также в планах ремонт отмостки по периметру школы, установка пожарной сигнализации, замена электропроводки и межкомнатных дверей. Всего на переоборудование планируют потратить порядка 70 млн тенге.

Биржан Койшибаев, директор Покровской СШ, Есильский район:

— Со стороны государства оказывается большая поддержка. Если говорить о предыдущих годах, то за счет государственных инвестиций мы обновили фасад. Школа приобрела новый вид.

Ремонтные работы начались 27 июня и завершатся к новом учебном году. Обновленная школа откроет свои двери 1 сентября для 250 учеников и 35 педагогов.

Биржан Койшибаев, директор Покровской СШ, Есильский район:

— До 1-го сентября новый вид примет и библиотека школы. Там мы обновим материально-техническую базу: пополним книжные полки, заменим стеллажи, закупим компьютеры. Кроме того полностью поменяем систему пожарной безопасности в здании школы, чтобы наши ученики были защищены и приступили к учебе в более комфортных условиях.

Комфортные условия учебного процесса — это залог успеха, поэтому в регионе за время летних каникул обновят 56 объектов образования. В основном, это сельские учебные заведения, которые капитально никогда не ремонтировали.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Выбирались данные школы по принципу перспективности развития населенных пунктов, демографической ситуации и экономической составляющей. Все-таки в этом году, несмотря на то, что у нас количество объектов меньше, объекты ремонтируются более комплексно.

В этом году на ремонт учебных заведений области выделено 4,3 млрд тенге, из них 3 млрд в рамках программы «Ауыл — ел бесігі».

Гюзель Закария

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