В Kozybaev University выдали дипломы собственного образца

Толен Тилеубай работает в редакции республиканской газеты, окончил магистратуру по специальности «Журналистика». В современном обществе необходимо постоянно учиться и самосовершенствоваться, считает он, поэтому решил продолжить обучение в докторантуре.



Толен Тилеубай, магистр социальных наук Kozybaev University:



— Я горжусь университетом, своими знаниями, своими учителями. Собираюсь в будущем издать книгу по диссертации. Потому что здесь есть спрос. Уже 4 ВУЗа хотят получить эту книгу. Надо писать книгу, читать лекции, надо показать пример. Оставаться на берегу нельзя.



Выпуск 2021 года примечателен тем, что впервые наши выпускники получают диплом Kozybaev University собственного образца. Нет больше той толстой корочки. Теперь заветный документ выдается в большом конверте с золотой эмблемой. Диплом полностью выполнен по европейским стандартам и имеет 7 степеней защиты.

— Мы сегодня получаем диплом собственного образца. В предвкушении. Думаю, будет дизайн такой необычный, хороший. Надеюсь, что этот диплом нам принесет только успех и удачу.



— Это особенный день для нас и для университета. Т.к. мы являемся первыми выпускниками с дипломами особого образца. Мы верим в наш университет, и наши дипломы будут сопутствовать нам только с лучшей стороны.



В этом году из 155 магистрантов только 50 смогли присутствовать на вручении дипломов. Связано это с эпидемиологической ситуацией в области.

Елена Сабиева, директор факультета ИЯиЛ:



— Вручение дипломов нашим магистрам проходит в 2 этапа. Первый этап — очно. Сейчас будет проходить в актовом зале. Второй этап — дистанционно. Они будут подходить в ЦОРС, отдавать свои обходные листы и получать диплом магистров.



Всего в этом году Kozybaev University оканчивают более 1800 выпускников. По бакалавриату — 1600 человек, из них около 400 — с красным дипломом.

Диана Салихова