Тюк сена в Мамлютском районе реализуют по 3,5 тысячи тенге

Этим барашкам в день необходимо около 5-ти вил сена. Еще по четыре — нескольким лошадям. Содержать даже такое небольшое хозяйство стало непросто, рассказывает Марат Мухин. Если в прошлом году за один тюк сухой травы платили 2,5 тысячи тенге, то в этом его стоимость увеличилась почти на 30%. Однако, на дефицит сена и его цену мужчина не жалуется. Своевременно прямо до ворот корм доставляет коммандитное товарищество «Мамбетов и К». Очередную партию на свое подворье сельчанин ожидает в ближайшие дни. Пока пользуются запасами прошлого года.

Марат Мухин, житель с. Минкесер, Мамлютский район:



— Мне привозят корма ежегодно. Для предстоящей зимы 20 тюков сена и столько же соломы будет вполне достаточно. Вот жду своей очереди. Сейчас дожди, трактору не проехать. Как только высохнет всё, сразу же привезут.



Доставят его еще в 350 дворов Минкесера и соседнего Бексеита. Первый покос здесь начали 20 июня. За месяц заготовили более 2,5 тысяч тонн сена. Чтобы обеспечить население и хозяйство самого товарищества, а это порядка 2,5 тысяч бурёнок и 300 лошадей, необходимо скосить 5,5 тысяч тонн травы. В прошлом году потребность закрывали уже с первого кошения. В этом из-за засушливого начала лета урожайность ниже, говорят аграрии. Но и об итогах говорить еще рано. Неделя дождей хоть и помешала уборке многолетних трав, но для роста однолетних оказалась как нельзя кстати.

Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:



— Думаю, потребность населения и хозяйства полностью закроем. Сегодня мы начали обеспечивать население. Порядка 80-ти дворам уже завезли. Это по 10 тюков в рулоне. В рулоне по три тонны сена.

В регионе годовой запас сена должен составить 750 тысяч тонн. Работы выполнены на 30%.

Жанель Бисенбаева